Canicattì, al via la raccolta solidale “Na Carizza”

Sarà un Natale diverso, un Natale solidale, che regalerà un sorriso speciale a chi dona e a chi riceve. Dalla collaborazione tra il Comune di Canicattì e il Centro di Prossimità Waldennasce “Na carizza” ,la campagna di raccolta fondi che vedrà protagoniste tutte le associazioni e i club service del territorio. Le Associazioni e i club Service, con l’acquisto di stelle di Natale, regaleranno simbolicamente una carezza dedicata esclusivamente ai bambini più fragili della Comunità di Canicattì. Il ricavato di questa campagna, infatti, servirà all’acquisto di giocattoli educativi e kit didattici per i bimbi.

“Basta poco per dare un po’ di gioia ai bambini fragili in questo periodo difficile ma pur sempre natalizio, un periodo in cui i sorrisi sono nascosti sotto le mascherine, dichiarano l’assessore all’Associazionismo, Flavia Li Calzi e Antonio Giardina alle Politiche Sociali.

Ma c’è di più, sarà possibile portate anche un “Kit di prossimità”.

Serve solo una scatola, che può essere anche decorata da voi stessi, poi mettete dentro quello che desiderate o che potete come guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, cioccolato, caramelle, un barattolo di Nutella, un libro, un mazzo di carte, un gioco, un album da disegno, colori, prodotti per l’igiene. Scrivete anche un biglietto gentile con scritto “Na Carizza”, indicando sempre età e sesso sulla scatola, e se volete sarà anche possibile scrivere a chi destinare il dono e poi lasciatelo alla sede del Centro di Prossimità Walden, in C.so Umberto I, dietro il monumento ai Caduti; saranno loro a consegnare la scatola regalo.