Canicattì: il Club delle mamme regala 200 muffuletti alle persone bisognose

Come da tradizione, il 7 dicembre a Canicattì si mangiano i muffuletti e il Club delle Mamme, guidato dalla Presidente Dott.ssa Chiara Farruggio, ha deciso di donare ai poveri 200 muffuletti conditi per offrire anche ai nostri concittadini in difficoltà un momento di festa. I muffuletti sono stati distribuiti nel salone della parrocchia Maria Ausiliatrice grazie anche alla collaborazione delle volontarie della San Vincenzo.

In questo periodo il Club delle Mamme è maggiormente impegnato nella sua azione solidale a favore delle fasce sociali più deboli e tante sono le iniziative realizzate o che si realizzeranno entro il periodo natalizio, già sono state distribuite alle principali parrocchie cittadine dei buoni spesa a favore delle famiglie in difficoltà da spendere presso il supermercato Eurospin.

Le mamme del Club delle mamma hanno anche regalato dei giocattoli ai bambini seguiti dalla San Vincenzo. In un momento storico così difficile il Club delle mamme con caparbietà e determinazione continua a stare accanto ai fratelli più deboli.