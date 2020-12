Stalking nei confronti dell’ex di 74 anni: imposto divieto avvicinamento

Un provvedimento di divieto avvicinamento alla sua ex compagna di 74 anni, è stato notificato dalla Polizia a un cinquantenne di Gela, in provincia di Caltanissetta, su disposizione del Gip del Tribunale.

L’uomo è indagato per stalking, perché, con condotte reiterate, avrebbe molestato la sua ex compagna, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura, e ingenerando in lei un fondato timore per l’incolumità, attraverso messaggi e chiamate continue, anche tramite whatsapp, pedinamenti e appostamenti sotto l’abitazione dell’anziana donna. Il procedimento penale che ha portato all’emissione del provvedimento cautelare, scaturisce dalla querela sporta dalla donna i primi del mese di ottobre scorso.

All’uomo adesso è inibito avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, con le prescrizioni di mantenere da quest’ultima una distanza pari ad almeno 200 metri e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo