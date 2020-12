Assembramenti e senza mascherine: 9 multe, sanzionato anche locale

Prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine, così come disposto dal Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e attuato dal Questore Rosa Maria Iraci, per verificare il rispetto delle norme anti-covid. Nelle ultime ore sono state controllate oltre mille persone. La maggior parte sembra aver capito le ormai note restrizioni per evitare la diffusione del contagio: uso delle mascherine, distanziamento sociale. Ma non tutti.

Sono, infatti, nove le sanzioni elevate dalle forze dell’ordine ad altrettante persone “pizzicate” senza mascherina o nel bel mezzo di un assembramento. Per loro è scattata la multa di 400 euro. Sanzionato anche un locale ad Agrigento.

Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni soprattutto in vista delle vacanze di Natale.