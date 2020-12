Finti volontari truffano persone a Licata, Polizia Locale: “Segnalateci dove”

Si aggirerebbero per le vie di Licata spacciandosi per finti volontari che vendono kit di pronto soccorso per chissà quale buona causa. Succede a Licata dove sono state già tante le segnalazioni in tal senso. Gli ultimi “avvistamenti” in via Salso ed in Via La Marmora.

La Polizia Locale di Licata, con un post su Facebook, ha invitato i cittadini a segnalare la loro presenza alle forze dell’ordine: “Sono volgari truffatori. In caso di avvistamento segnalate la presenza agli organi di polizia”.