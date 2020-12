Lions Club, regali e pandori per i bambini più bisognosi

Il Lions Club Agrigento Host ha avviato, in questi giorni, una raccolta di giocattoli e pandorini, quest’ultimi per mezzo del Leo Club Agrigento Host, da donare ai bambini che più di altri ne hanno necessità.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad un consolidato rapporto di partnership con il Centro Aiuto alla Vita. L’iniziativa proposta dalla Presidente del club Agrigento Host Barbara Capucci ha riscontrato una grande partecipazione dei Soci che hanno voluto, con un gesto semplice, portare un momento di svago nei cuori dei più piccoli e di quanti, in questo momento di particolare prova, si affidano alla gioia del Natale per vivere attimi di spensieratezza.

La Presidente del Lions Club Agrigento Host, nel sottolineare l’importanza del service in un contesto privo di assembramenti ma carico di umanità, ha precisato che “Il Centro Aiuto alla Vita è una realtà molto importante per la città di Agrigento, da quando è nato nel 2000, grazie alla volontà di Padre Arcangelo Biondo e grazie al lavoro encomiabile dei volontari, ha permesso la nascita di più di mille bambini sostenendo le madri in gravidanza, prima e dopo, al fine di tutelare la vita. Ringrazio la Presidente del Centro Aiuto alla Vita Benedetta Dominici e auspico una sempre più consolidata e proficua collaborazione con il nostro Club.”

I lavori di raccolta e distribuzione, iniziati il 7 dicembre, continueranno nei prossimi giorni e termineranno il 17 dicembre.