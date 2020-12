Scontro sull’autostrada Palermo Mazara, ferito Mario La Rocca, dirigente dell’assessorato Salute

Scontro sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto Falcone Borsellino. Il bilancio è di due feriti.

L’incidente stradale si è verificato ieri mattina poco dopo le 9 sull’autostrada per Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto Falcone e Borsellino.

Coinvolti un autocarro e la Bmw del manager della Sanità Mario La Rocca, braccio dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e di recente al centro della bufera per il suo richiamo diffuso in un audio sull’allestimento dei posti Covid nelle strutture sanitarie per evitare il declassamento della Sicilia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale del 118. Tanta paura ma le condizioni di La Rocca e dell’altra persona ferita, in base ai primi riscontri, non sono state giudicate preoccupanti.