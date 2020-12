“Strangolò ospite comunità disabili psichici”: agli sgoccioli processo a meccanico

Battute finali del processo a carico di un 63enne meccanico di Ribera, accusato dell’efferato omicidio di Gaetano La Corte, 75enne affetto da disabilità psichiche, trovato morto all’interno di una comunità nel pieno centro del paese crispino nel settembre 2019. Il dibattimento, aperto lo scorso ottobre, è già quasi esaurito. Il prossimo 18 dicembre il sostituto procuratore Gianluca Caputo, che rappresenta l’accusa, procederà alla requisitoria.

Le parti hanno rinunciato ai testimoni anche alla luce delle condizioni psichiche dell’imputato che però è stato ritenuto in grado di partecipare al giudizio. La vicenda risale al settembre 2019 quando La Corte viene trovato cadavere all’interno di una comunità per disabili psichici. Il giallo si risolve in meno di ventiquattro ore quando i carabinieri della Tenenza di Ribera si misero sulle tracce di Salvatore Italiano che si era inspiegabilmente allontanato dalla struttura. Quest’ultimo, interrogato per diverse ore, confessò in seguito il delitto. efferato omicidio di Gaetano La Corte, il 75enne affetto da disabilità psichiche, trovato morto all’interno di una comunità nel pieno centro del paese crispino.