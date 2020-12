“Supermarket della droga”: in aula il racconto delle indagini

E’ ripresa ieri mattina l’udienza del processo scaturito dall’inchiesta antidroga denominata “Supermarket”, un’operazione della polizia di Stato del commissariato di Porto Empedocle che nel 2014 fece luce su alcune piazze di spaccio operative nel paese individuate in una casa, in una villetta del paese e all’interno di un bar. Accertate almeno 60 cessioni di cocaina e hashish al giorno.

In aula è comparso l’ispettore superiore della Polizia di Stato, Valerio Landri. L’agente ha risposto alle domande dell’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Chiara Bisso, ricostruendo l’attività di indagine del 2014. L’ispettore riprenderà l’esame, questa volta per rispondere alle domande della difesa rappresentata dagli avvocati Gaziano, Casà e Danile, il prossimo 11 gennaio.