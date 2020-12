Crolla soffitto in una casa: due feriti e famiglie evacuate ad Agrigento

Il soffitto di un appartamento in via Manzoni, nel cuore di Agrigento, è crollato nel tardo pomeriggio di ieri. Il bilancio è di due persone ferite e due famiglie evacuate per mettere in sicurezza l’intera area.

I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Uno dei due ha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenute più ambulanze ed una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento. Tanta paura per il crollo che per fortuna non ha avuto conseguenze ben più gravi.