Palma di Montechiaro, due statue arricchiscono piazza Giulio Tomasi

“La città celebra un importantissimo evento di impatto sicuramente storico; oggi sono state poste in opera le prime due statue che Palma di Montechiaro abbia mai avuto e che rappresentano in un unico grande capolavoro simbolico che abbiamo denominato “il primo e l’ultimo dei Tomasi”. A renderlo noto è il Sindaco Stefano Castellino a margine dell’inaugurazione delle statue.

Realizzate dall’artista Vincenzo Greco le due state rigorosamente di marmo bianco e lucente sono poste all’interno della Piazza Giulio Tomasi, raffigurano rispettivamente il Duca stesso, colui che ha pensato, voluto e fondato Palma di Montechiaro, e lo scrittore Giuseppe Tomasiautore del celebre romanzo “Il Gattopardo”. L’Uno volge lo sguardo verso l’Altro, secondo un principio che funge da monito per le nuove generazioni, affinché si sia consapevoli che per costruire il futuro occorre ricordare le proprie origini, specie se esse sono nobili, di spirito e di valori, come le nostre.

“Oggi si è di fatto materializzato un altro importante tassello di quello che è stato il cambio di rotta per il quale questa Amministrazione ha lavorato sin dal suo insediamento. Per troppo tempo la nostra Terra, continua il Sindaco Castellino, frutto di una storia millenaria, di spiritualità, di fede, di arte, di colori, è stata trascurata e dimenticata ma, forte delle proprie origini, tornerà ad essere la nostra “ragion d’essere”, da consegnare libera e bellissima alle nuove generazioni e da ri-consegnare fiera e fiorente a chi l’ha fondata. La città pose….. Un atto dovuto, quindi, testimonianza concreta dell’onore di appartenere a una grande comunità come quella di Palma di Montechiaro!