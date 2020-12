Rapina un ufficio postale e poi spende i soldi per la droga, arrestato

Si trova ai domiciliari un disoccupato, con precedenti penali, indicato come l’autore del colpo all’ufficio postale dove, secondo quanto emerso nelle indagini, si sarebbe presentato con un coltello e con il volto travisato, come confermato dai testimoni: in pochi minuti, dopo aver minacciato il personale, è scappato dal locale ma non avrebbe perso dell’altro tempo. I soldi frutto della rapina li avrebbe quasi tutti spesi per comprare la droga, infatti, quando gli agenti di polizia lo bloccarono in tasca aveva solo 65 euro dei 200 portati via dalle casse.

loading..