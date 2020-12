Aleandro La Rosa al Futsal Canicattì5

Il Futsal Canicattì5 comunica con grande entusiasmo di aver acquisito con la formula del prestito il diritto alle prestazioni sportive di Aleandro La Rosa. Il ragazzo arriva dalla Siac Messina in A2. Nato a Palermo il 20 maggio 1997, a soli 23 anni ha una lunga militanza nei campionati di A e B di calcio a 5.

Nel 2013 è alla Wisser in C1 dove vince i playoff. L’anno successivo va alla Mabbonath in C1 dove vince la coppa Italia e con la juniores diventa campione regionale.

Nel 2015 approda alla Meta Catania in A2 dove al primo tentativo perde la finale playoff, mentre nel 2016 vince i playoff ed è promosso in A.

Nel 2017 va al Real Parco in B, e nel 2018 alla Nissa sempre in B.

Siamo ai giorni nostri, nel 2020 inizia la stagione in A2 con la Siac, per poi passare in biancorosso.

Il ragazzo è entusiasta di questa sua nuova avventura anche perché ritrova in biancorosso vecchi compagni di squadra come Marino e Madonia .

Le sue prime parole biancorosse: “Ringrazio la società con a capo il presidente Urso per avermi dato questa bellissima opportunità e soprattutto per avermi fatto sentire importante per questo progetto ambizioso iniziato qualche anno fa. Mi sono sentito fin dalle prime battute a casa. So di trovare un ambiente bello dove voglio mettere a disposizione la mia esperienza e fare un ottimo campionato. Rispetto, umiltà e lealtà sono parte del mio stile di vita e di atleta, metterò tutto questo a disposizione del mister e dei miei compagni che mi hanno accolto in maniera fantastica”.

Felicissimo il presidente Urso che ha fatto di tutto per portare il giocatore in biancorosso: “Ci siamo fatti il regalo di Natale , Aleandro è un giocatore di enorme spessore nonostante la giovane età, soli 23 anni, ma in campo è un veterano con ampi margini di crescita. Con lui portiamo qualità ed esperienza. In tanti anni ha dimostrato di essere un vero leader silenzioso e siamo felici di averlo con noi, perché ci farà compiere quell’ulteriore passo verso quella crescita che noi ci auspichiamo di fare gradualmente. Il ragazzo già si è allenato con noi ed è a disposizione del mister già per la partita durissima che ci attende sabato ad Ispica”.