Armato di spranga cerca di danneggiare auto: arrestato

A Sciacca in pieno centro storico un uomo, per motivi ignoti, armato di spranga ha cercato di danneggiare le auto in sosta.

Su segnalazioni di alcuni cittadini sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno bloccato l’uomo disarmandolo; al momento l’uomo è stato condotto presso il locale commissariato per capire il perché di tale gesto.

Durante il tentativo di fermare l’uomo un poliziotto ha avuto una colluttazione e ha riportato una ferita lieve.