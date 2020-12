Borse di studio per universitari, pubblicate le graduatorie, già stanziati 10,5 milioni di euro

Sono state pubblicate, su Albo online dell’Ente, le graduatorie borse di studio per l’a.a. 2020/21 con designazione dei primi assegnatari, approvate con Determina del Direttore f.f. n. 192 del 2.12.2020.

Sulla base delle risorse economiche disponibili, sono stati designati i primi assegnatari di borsa di studio.

Al momento, sono state assegnate n. 4.996 Borse di studio (di cui n. 1.475 primo anno e n. 3.521 di anni successivi al primo) su un totale di 11.791 Idonei linea A aventi diritto (copertura 41% degli idonei).

“Questo rappresenta solo il primo passo (con un impegno finanziario di 10,5 milioni di euro) per il pagamento delle borse di studio del concorso Ersu 2020/2021 – dichiara il presidente dell’Ente, Giuseppe Di Miceli – e prevediamo che entro dicembre gli studenti troveranno accreditate le somme spettanti. Ma, non appena gli adempimenti tecnici in corso lo consentiranno – prosegue il professor Giuseppe Di Miceli – contiamo immediatamente, attraverso un assestamento di bilancio, di proseguire nello scorrimento della graduatoria, essendo riusciti a reperire ulteriori risorse. Quest’anno, quindi, è molto probabile che riusciremo a superare la percentuale di idonei che si vedranno attribuita la borsa di studio rispetto all’anno scorso e ciò – conclude il presidente dell’ERSU – anche grazie alla costante azione che tutto il Consiglio di amministrazione ha portato avanti in sinergia con l’assessorato regionale dell’Istruzione condotto dal professore Roberto Lagalla”.

Nel rispetto della legge sulla privacy, i nominativi degli studenti sono stati sostituiti con il numero di pratica, riportato nella domanda di borsa di studio (in alto a destra).

Ogni studente potrà visualizzare le note (motivo di esclusione o di sospensione, richiesta chiarimenti, ecc…) anche dalla propria pagina dei servizi “ersuonline” del portale studenti.

La pubblicazione della graduatoria sul sito internet istituzionale costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 L. 69/2009).

Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Palermo si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verranno effettuati agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.

L’ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso.

Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.