Edilizia scolastica, nel Messinese la Regione mette in sicurezza una scuola media

A Tortorici, dalla Regione il progetto per l’istituto “Nello Lombardo”. Grazie al progetto elaborato dall’Ufficio speciale regionale creato dal governatore Nello Musumeci potranno essere presto realizzate le opere per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell’istituto scolastico comprensoriale “Nello Lombardo” di Tortorici. Ubicata in via Zappulla, si tratta dell’unica scuola media del Comune del Messinese e l’intervento della Struttura consentirà di non perdere il finanziamento ottenuto dal Miur attraverso il dipartimento dell’Istruzione e che ammonta a due milioni e 750 mila euro.

“Per l’attività del nostro Ufficio -sottolinea il presidente Musumeci – si tratta di un ulteriore salto di qualità. Per la prima volta ci occupiamo anche di edilizia scolastica, supportando un’amministrazione comunale e sbloccando, di fatto, lavori che saranno realizzati per garantire sicurezza e comfort a centinaia di alunni e al loro corpo docente. Gli enti locali dell’Isola, spesso in affanno per carenza di risorse umane oltre che finanziarie, potranno contare sul supporto della Regione anche in questo delicato settore”.

Il progetto realizzato dalla Struttura, diretta da Leonardo Santoro, dopo avere sottoscritto un’apposita convenzione con il Comune di Tortorici, ha già avuto l’approvazione da parte del Genio civile. Le verifiche sismiche disposte l’anno scorso avevano evidenziato la necessità di intervenire su travi, pilastri e muri portanti. Tutti interventi adesso minuziosamente pianificati e che prevedono anche l’utilizzo di fibre in carbonio. Sarà, inoltre, realizzato l’adeguamento degli impianti elettrici, idrici e termici e nell’intero edificio verranno completamente sostituite pavimentazioni e infissi. Ciò consentirà di migliorare anche l’aspetto relativo al risparmio energetico.