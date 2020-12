Fare impresa con ‘Resto in Sicilia’, 800 start up usufruiranno del credito d’imposta

“Il Covid non ha fermato la voglia di fare impresa dei giovani siciliani che, nonostante i blocchi e le difficoltà connesse alla crisi pandemica, continuano a scommettere su se stessi. È per questo che sostenere le start up è una scelta non solo condivisibile, ma necessaria per garantire un futuro al nostro tessuto imprenditoriale”.

Così Gregory Bongiorno, vicepresidente con delega al credito e finanza di Sicindustria, commenta la misura “Resto in Sicilia”, l’agevolazione decisa dal governo regionale che prenderà il via il prossimo 15 dicembre e che consentirà alle start up dell’Isola già beneficiarie degli incentivi Resto al Sud di godere di un credito d’imposta aggiuntivo.

“Quando le risorse sono limitate – continua Bongiorno – affinché possano produrre effetti, occorre fare delle scelte e incentivare le start up, a nostro avviso, è una scelta vincente perché premia l’iniziativa imprenditoriale giovane. Si tratta, tra l’altro, di imprese già selezionate da Invitalia nell’ambito di ‘Resto al Sud” e quindi che non necessitano di ulteriore istruttoria”.

In base ai dati di Invitalia, aggiornati ad ottobre 2020, complessivamente i progetti di star tup o di sviluppo di impresa approvati sono 6.519, per un totale di 443 milioni di euro di investimenti attivati che hanno permesso di occupare quasi 25mila persone. Di questi, sono 800 le neo imprese dell’Isola che, oltre ai fondi di ‘Resto al Sud’, potranno adesso accedere all’ulteriore agevolazione regionale.

E’ stato pubblicato il 27 novembre nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il decreto del Presidente della Regione con il quale vengono approvate ulteriori agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, in favore dei soggetti beneficiari di “Resto al Sud”.

Il programma di incentivi, gestito da Invitalia, è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni che finanzia nuove attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo, attività libero professionali, sia in forma individuale che societaria.