Porto Empedocle, il calendario della discordia: polemica tra tipografi e Pro Loco

Il Comune e la Pro Loco di Porto Empedocle sono il bersaglio delle critiche cittadine. La contestazione, scaturita dalla stampa del calendario ufficiale 2021, è partita dai tipografilocali, poiché la realizzazione è stata affidata ad una stamperia di Riposto (CT).

Mentre si estendeva a macchia d’olio sui social, alcuni calendari venduti, e fino a stamattina appesi in molte attività commerciali, sono stati nascosti per evitare ulteriori problemi. Le accuse degli empedoclini cadono sul Comune, ma occorre precisare che, anche per la semplice creazione di un calendario, l’ente comunale deve indire un bando di gara e pubblicare la notifica sull’Albo Pretorio. Non essendoci alcuna notifica del bando, si deduce che il Comune non è coinvolto.

La Pro Loco, quindi, resta l’unica “responsabile” della realizzazione e respinge le critiche dei tipografi locali, sostenendo che “la qualità offerta dall’azienda di Riposto è migliore di quella delle aziende del territorio”.