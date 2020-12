Si inaugura il presepe realizzato dall’Unione Spontanea Commercianti del “Il Salotto del Viale Regina Margherita”

Sabato 12 Dicembre alle ore 20.00 presso il viale Regina Margherita n.234 si terrà l’inaugurazione del presepe realizzato dall’Unione Spontanea Commercianti del “Il Salotto del Viale Regina Margherita”. I fautori del progetto Curto Regali, Ramò Accessori, Gioielleria Di Prima, Dibis Abbigliamento hanno voluto dare un segno di speranza e accoglienza di Gesù bambino nella nostra città, affinché, la grotta della natività possa dare sollievo e ristoro da questo periodo di paura e incertezza che stiamo vivendo. L’idea e la realizzazione del presepe è di Antonio Di Grigoli, Gigi Bonetti e Salvatore Gambino. Un grazie particolare va alla Famiglia Fiscina che ha aperto le porte del proprio locale sito in Viale Regina Margherita n. 234 dando la possibilità di allestire il simbolo cardine della nostra cristianità, la nascita di Gesù. L’inaugurazione avverrà in forma ristretta, come dalle norme sanitari vigenti anti assembramenti, alla presenza del vicario foraneo mons. Calogero Morgante. Chi volesse partecipare, alla solenne benedizione della grotta della natività, lo potrà fare on-°©‐line seguendo la pagina ufficiale Facebook di “Rino Bancheri News” dalle ore 20.00 in poi.

loading..