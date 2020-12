Agrigento, pronto a partire il cantiere di via Cesare Battisti

E’ pronto a partire il cantiere per la pavimentazione, illuminazione e arredo urbano di Via Cesare Battisti, una delle porte di accesso alla via Atenea. I lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria e si attende il via per l’apertura del cantiere.

“Si tratta di una serie di interventi che finalmente finalizza le somme della tassa di soggiorno, secondo le direttive condivise con gli operatori del settore, e che renderà più decoroso il cuore storico e culturale della città. Rientrano nello stesso intervento anche lavori all’inizio della via Pirandello, su Largo Taglialavoro, piazza Gallo, piazzetta Alaimo e piazza Purgatorio, dichiara l’ex sindaco Lillo Firetto. Sono opere comprese nelle politiche urbane di pedonalizzazione del centro storico e di miglioramento dello spazio pubblico e di valorizzazione ai fini turistici. Ora l’amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative intraprese di decoro urbano, potrà avviare questi interventi più complessi già finanziati e messi a bando dalla precedente Giunta.”