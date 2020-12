Campobello di Licata, gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti

Gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Il Comune, con determina dirigenziale, ha determinato gli incentivi per funzioni tecniche. Decisa anche la liquidazione a dipendenti e società Srr Ato Ag 4. Il Comune, inoltre, ha determinato l’impegno di somme per rimborso spese notifiche di euro 1.151,40, al capitolo “Spese per riscossioni tra Comuni”, e l’impegno spese in conto esercizio all’agenzia Propiter .

Giovanni Blanda