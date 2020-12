Canicattì, chiuso per sanificazione il Comando della Polizia Municipale

A Canicattì a seguito dello screening volontario covid sono stati riscontrati alcuni casi di positività e sospetta positività tra il personale della Polizia Municipale.

In via precauzionale, il Sindaco Ettore Di Ventura ha deciso di chiudere il comando della polizia municipale, fino a domenica 13 dicembre, per consentire di effettuare le conseguenti operazioni di sanificazione.

