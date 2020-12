Canicattì, emergenza rifiuti speciali: la lettera di un positivo

Riceviamo e pubblichiamo:

Durante la quarantena iniziata giorno 9 novembre, giorno 2 dicembre siamo stati contattati dal comune di canicatti per la consegna di scatoloni per la raccolta dei rifiuti covid tipo A (subito dopo il Vs interessamento mediatico): per 30 giorni di rifiuti accumulati ci hanno consegnato solo 2 scatole ma la cosa più incredibile è che ad oggi 11 dicembre queste stesse scatole NESSUNO E’ VENUTO A RITIRARLE. Ovviamente con le “scatole rotte” denunciamo tramite la Vs testata la FARSA ORGANIZZATIVA a cui sono stati sottoposti noi positivi. Abbiamo provato a richiamare il telefono che ci aveva contattato dal comune ma OVVIAMENTE non risponde nessuno.