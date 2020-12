Cimitero di autovetture al “Bronx”: la Polizia avvia la bonifica dell’area

Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal Signor Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, la Polizia di Stato avviava una operazione di antidegrado urbano presso il comprensorio ricadente in quella via Palma. L’agglomerato popolare, meglio conosciuto come “BRONX”, spesso reso noto dagli organi di stampa per le ripetute operazioni di polizia che hanno condotto, nel corso dell’ultimo decennio all’arresto di soggetti riconducibili alla criminalità locale ed al rinvenimento di armi e/o sostanze stupefacenti, da tempo eradivenuto un vero e proprio cimitero di autovetture. Un grande sversatoio di carcasse di veicoli e di autovetture, gravate dai vincoli giuridici dei sequestri amministrativi e/o penali, le quali anziché essere preservate in luoghi idonei alla custodia venivano abbandonate sulla pubblica via, ingombrando e imbrattando il pubblico manto stradale attraverso la sedimentazione di oli e combustibili fuoriusciti nel corso del tempo.

Nel corso dell’attività di polizia, il personale del Commissariato di Licata unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale di Palermo e della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, avviava un’operazione di recupero e bonifica del quartiere popolare, che veniva eseguita con l’intervento di 8 carroattrezzi, prelevando complessivamente 13 autovetture, successivamente trasportate presso centri raccolta autorizzati per la demolizione e radiazione. Operazione necessaria per debellare il fenomeno del degrado urbano e ristabilire il decoro e la vivibilità del quartiere, oltre a restituire spazi per la sosta regolare dei veicoli.