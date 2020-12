Estorsione, condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi per una 36enne di Canicattì

Diventa definitiva la condanna per estorsione a tre anni e mezzo di reclusione nei confronti di una trentaseienne di Canicattì che nelle scorse ore è stata dunque arrestata dai poliziotti del locale commissariato in esecuzione del provvedimento. La vicenda risale ad alcuni anni fa.

ià nota alle forze dell’ordine, fu arrestata in flagranza di reato. Diversi i precedenti a suo carico: attualmente è in corso davanti i giudici della seconda sezione penale il processo a suo carico per tentato omicidio quando, secondo la ricostruzione, avrebbe colpito con alcuni fendenti una donna.