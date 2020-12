Furgone contro bicicletta sulla statale 115: perde la vita un 71enne di Grotte

Tragico incidente questa mattina nei pressi del bivio per Maddalusa, lungo la strada statale 115, ad Agrigento.

Un ciclista di 71 anni – Nicolò Mancuso, originario di Grotte – è deceduto in seguito ad un terribile schianto contro un furgone guidato da un 59enne di Sciacca.

Per l’uomo, in sella alla sua bicicletta, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto diverse ambulanze, i poliziotti della sezione Stradale e i carabinieri. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.