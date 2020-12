Medici e musicisti agrigentini per la canzone della speranza: nasce “Quel giorno”

Dall’originale collaborazione tra medici e musicisti agrigentini è nata “Quel giorno”, la canzone della speranza. Un brano colmo di speranza che lascia intravedere la fine della pandemia grazie alla campagna vaccinale che in alcuni paesi del mondo è già in corso mentre in Italia ed in Europa è prossima.

Il testo, scritto dal dottore Carmelo Sgarito, è un vero e proprio auspicio di come dalla lezione della pandemia, l’uomo possa trarne le dovute conclusioni: rispetto del pianeta, stop a guerre e odi, stop a competizioni economiche. La musica è opera di un altro medico: si tratta dell’otorino dell’ospedale di Agrigento, il dottore Giancarlo Scarnà. Gli arrangiamenti sono curati da due musicisti di livello come i maestri Lorenzo Puma e Peppe Corsale; la voce e l’interpretazione artistica sono del noto ed apprezzato cantante favarese Lillo Puccio mentre la regia del video è curata alla perfezione da Giuseppe Bennica, attuale vicesindaco del comune di Favara.

Il mondo che verrà dovrà trarre sempre più spunti da una dimensione spirituale dell’esistenza piuttosto che materiale. Il brano è già visibile su YouTube e in allegato qui sotto.

GUARDA IL VIDEO