Motociclista investito e ucciso durante Giro d’Italia: 72enne all’abbreviato

Giudizio abbreviato per il 72enne accusato di aver investito con l’auto il motociclista Leonardo D’Amico, 48 anni di Sambuca di Sicilia, durante una tappa del giro d’Italia ad Agrigento nel 2018. Ieri mattina, davanti al gup Alessandra Vella, la parte civile ha prodotto una consulenza tecnica di parte mentre la difesa ha confermato di voler accedere al rito abbreviato che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena.

Secondo quanto ricostruito l’anziano, dopo aver finito di fare jogging a Maddalusa, si sarebbe messo alla guida della sua auto nonostante la zona fosse cinturata da transenne proprio per il Giro d’Italia. Lì avrebbe investito il motociclista che stava transitando. Si torna in aula il 13 marzo per la requisitoria del pubblico ministero.