Naro, disabile deceduto a capodanno: terza opposizione alla richiesta di archiviazione

Terza opposizione del legale della famiglia , l’avvocato Antonino Catania, alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Gloria Andreoli nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del disabile deceduto il giorno di capodanno 2014 in seguito ad una caduta all’interno di una struttura di Naro.

Ieri mattina nuova udienza preliminare davanti il Gup del Tribunale di Agrigento a carico di due medici dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì e degli operatori della struttura di Naro. Per la stessa vicenda è stato già condannato a due anni e mezzo di reclusione il 34enneun migrante per maltrattamenti: avrebbe colpito diverse volte la vttima mentre si trovava in cura nella struttura.

Per tutti l’ipotesi di reato è omicidio colposo. Per l’accusa, che ha svolto ulteriori indagini disposte dal gip, non ci sarebbero elementi che provano responsabilità degli indagati ma la morte sarebbe avvenuta per patologie genetiche pregresse.