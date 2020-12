‘Tampone Sospeso’: parte l’iniziativa al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

”Tampone Sospeso’’: un’iniziativa di beneficenza rivolta a persone meno abbienti per ricevere un test covid19 in maniera totalmente gratuita, in modalità drive-in presso le postazioni di via del Vespro 129 (accanto Dermatologia).

Al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo parte il servizio ‘tampone sospeso’ che potrà essere richiesto da utenti con ISEE inferiore a 8000 euro.

Il suggerimento proviene da un utente, che preferisce rimanere anonimo, che dopo aver fruito del servizio ‘tamponi drive-in clinics’ erogato dall’Unità di Staff Risk Management e Qualità, ha deciso di offrire una somma per consentire di erogare test tamponi agli utenti meno fortunati.

‘’L’iniziativa di beneficenza proseguirà comunque – sostiene l’Ingegnere Alessandro Caltagirone, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone – sarà infatti l’AOUP a sostenere l’esecuzione del servizio, per dare seguito all’iniziativa del nostro benefattore pervenuta all’Unità di Staff Risk Management e Qualità di cui è responsabile il Prof. Alberto Firenze’’.

Ricordiamo che l’Unità di Staff Risk Management e Qualità presso il Policlinico di Palermo effettua tamponi senza scendere dall’auto già da maggio 2020, e accoglie con immenso piacere tale progetto partecipando con grande entusiasmo.

Modalità di prenotazione

Gli utenti interessati, con ISEE inferiore a 8000 euro, dovranno inviare un messaggio Whatsapp al numero 366-9336815 indicando i seguenti dati della persona che deve effettuare il Test:

– Cognome e nome

– Genere (maschio/femmina)

– Luogo di nascita (Stato)

– Data di nascita

– Codice fiscale

– Luogo di residenza

– Indirizzo di residenza

– Numero cellulare

– Indirizzo mail per ricevere referti e comunicazioni

-Certificazione ISEE

Si precisa che i giorni in cui si effettuano i tamponi sono il martedì e il giovedì e si chiede di prenotare in anticipo.

Per chi volesse contribuire all’iniziativa di solidarietà ‘Tampone Sospeso’ può contattare la mail screeningcovid19@policlinico.pa.it