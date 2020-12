Brucia auto a Favara: intervento dei Vigili del Fuoco

A Favara un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme. L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 in via San Francesco dove l’auto, una vecchia Fiat 127 a quanto pare da tempo si trovava parcheggiata lungo la via.

Lanciato l’SOS sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha domato le fiamme. Non si conoscono le cause dell’incendio, nessuna pista esclusa.