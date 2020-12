Cocaina già confezionata per essere smerciata: arrestato 52enne a Ravanusa

I carabinieri della stazione di Ravanusa, insieme ai colleghi della Compagnia di Licata, hanno arrestato un cinquantaduenne del posto poiché sorpreso con quasi venti grammi di cocaina in seguito ad una perquisizione domiciliare. L’uomo, in attesa della convalida del provvedimento, si trova attualmente in regime di arresti domiciliari.

I carabinieri, perquisendo l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto 79 dosi già confezionate per un totale di 18 grammi di cocaina e altra sostanza da taglio.