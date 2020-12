Continui attentati al comune di Favara: la solidarietà

In meno di 24 ore secondo atto intimidatorio contro il Comune di Favara.

Dopo il molotov lasciato davanti la porta d’ingresso del palazzo di città in piazza Cavour, questa mattina una scritta che riporta la frase “Voglio i soldi” è comparsa sul portone dell’ufficio tributi di via Beneficenza Mendola, ex sede della caserma dei Carabinieri.

Gli eventi sembrano essere collegati tra loro, stessa modalità d’azione: è stato appiccato un incendio e all’ ingresso sono stati ritrovati residui di carta e plastica, ma anche odore di liquido infiammabile.

La Sindaca Anna Alba, sentita già ieri per la bottiglia incendiaria, questa mattina si è recata presso la locale tenenza per sporgere denuncia contro ignoti.

Continuano le indagini dei Carabinieri guidati dal Tenente Fabio Armetta.

