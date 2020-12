Covid e festività, Musumeci: “evitiamo di strafare, il virus cammina con noi”

Nei giorni scorsi è arrivata da parte del presidente della Regione Nello Musumeci la firma diuna nuova ordinanza per limitare i contagi da coronavirus durante le feste di Natale e Capodanno.

“Ci dobbiamo convincere che il Natale deve essere molto più intimo, ristretto e semplice, solo cosi possiamo dare una mano d’aiuto al sistema sanitario regionale, dichiara il Presidente Musumeci. Il virus c’è, cammina con noi, più persone si muovono e più è facile la trasmissione. L’unica cosa che va rivista, e mi appello al Governo nazionale come d’altronde hanno già fatto gli altri Presidenti di Regione, è il passaggio da un Comune all’altro, mi sembra esagerato sopratutto per le zone conurbate. Per il resto evitiamo di strafare, sottolinea il Governatore,evitiamo di far finta che il virus non esiste, perchè siamo di fronte ad una drammatica pandemia dalla quale dobbiamo allontanarci subito dopo il mese di Gennaio quando da Roma arriveranno i primi vaccini. Sono ottimista!”

Dunque per chi rientra in Sicilia è consigliato effettuare un tampone molecolare privatamente, è possibile effettuare un tampone rapido presso le postazioni covid direttamente all’aeroporto di Catania e Palermo, per chi non effettua nessun tampone è consigliato l’isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio; altre disposizioni riguardano i centri commerciali all’interno dei quali ci saranno dei contapersone per evitare l’affollamento e, i sindaci potranno adottare delle misure per limitare gli assembramenti e stazionamenti prolungati.

