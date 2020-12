Enti locali, ripartiti 2 milioni tra Borgo più bello d’Italia, Borgo dei Borghi, Bandiera blu e verde

“Nonostante il particolare e spero irripetibile periodo emergenziale, anche per l’anno in corso abbiamo garantito con due decreti interassessoriali sia il riparto delle risorse da investire per il potenziamento dei servizi di accoglienza e promozione turistica dei comuni Bandiera blu (700 mila euro) e Bandiera verde (300 mila euro) che per quelli insigniti del riconoscimento di Borgo più bello d’Italia (700 mila euro) e Borgo dei Borghi (300 mila euro). In totale 2 milioni di euro, frutto di un lavoro costante e talvolta sottotraccia, anche in sede di Conferenza Regione – Autonomie Locali, che però ha dato il risultato sperato. Sono stati mesi in cui nonostante la pandemia, ho voluto tutelare il territorio. Ringrazio l’assessore Armao per la proficua collaborazione”. Lo afferma in una nota l’Assessore Regionale degli Enti Locali, on. Bernardette Grasso.

