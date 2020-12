Favara, molotov contro il portone del Comune: indagini in corso

Bottiglia incendiaria contro il portone del Municipio di Favara.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di abato; ad accorgersi delle fiamme al portone è stato un commerciante della piazza Cavour, Oreste Alba, che insieme al consigliere Carmelo Costa, sono intervenuti prontamente spegnendo l’incendio con un estintore.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Tenenza per le indagini di rito. In prima battuta è stata già sentita la sindaca Anna Alba che ha riferito di non aver ricevuto nessuna minaccia o avvertimento, in un secondo momento saranno acquisiti dai militari dell’Arma i filmati girati dal sistema di videosorveglianza dei locali attigui al Comune. Sarà un lavoro certosino quello dei Carabinieri, che potrebbe portare ad individuare movimenti sospetti o elementi che possano dare indicazioni sull’autore del gesto.