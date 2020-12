Indennità di malattia per il periodo di quarantena da Covid, “Dati acquisiti telematicamente”

Con riferimento al provvedimento di quarantena – necessario per il riconoscimento del periodo di malattia da Covid – la Direzione provinciale INPS e l’ASP di Palermo comunicano di avere avviato, già dalla scorsa settimana, lo scambio telematico di informazioni che consentirà all’Istituto di previdenza di acquisire in modo automatico i dati concernenti l’inizio e la fine del periodo di quarantena.

Proprio alla luce di questa proficua sinergia, si avvisano gli utenti che avessero nel frattempo ricevuto una richiesta cartacea di documentazione, che non è necessario recarsi presso gli uffici dell’ASP e che, in ogni caso, la scadenza di sette giorni indicata nella richiesta non ha carattere perentorio.

Secondo i dati sull’andamento della pandemia, aggiornati a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 1.294 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.581 tamponi effettuati ; 34 i decessi che portano il totale a 1.650.

Con i nuovi casi gli attuali positivi sono 39.780 ovvero 49 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 1.686 sono i ricoverati, 28 in meno rispetto a ieri: 1.465 in regime ordinario (29 in meno) e 221 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.094. I guariti sono 1211.

Nel report di ieri c’è un nuovo dato che si riferisce agli ingressi in terapia intensiva nel giorno. In Sicilia sono 15 a fronte di 14 dimessi.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa resta saldamente Catania con 663 casi seguita da Palermo con 220 casi poi Messina 126, Agrigento 61, Siracusa 59, Trapani 58, Ragusa 54, Caltanissetta 45, Enna 28.

E spostandoci in ambito scolastico, e cambiando anche provincia, sale la curva del contagio nel Siracusano tra gli alunni della scuola dell’infanzia, materna ed elementare. Il dato aggiornato al 2 dicembre sentenzia che sono 57 i casi contro i 38 del 25 novembre, secondo quanto affermato dall’Ufficio scolastico provinciale.

Stando all’ultimo report, sono 19 (+6) gli attuali positivi nelle scuole dell’infanzia del Siracusano, con una percentuale di incidenza dello 0,23%; salgono a 16 (+1) gli attuali positivi nelle classi di primaria (0,81%); quanto alle elementari del Siracusano, sono 22 (+12) gli attuali positivi (0,20%).

Il rapporto medio alunni positivi/classi con positivi è del 1,15 nella scuola dell’Infanzia e scende allo 0,81% nella Primaria, mentre nelle elementari si ferma all’1%.