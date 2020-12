Naro, Polizia blocca corsa clandestina di cavalli: decine le persone fermate

Le persone fermate sono state identificate e gli è stato notificato il provvedimento di perquisizione e stanno lasciando i locali della caserma; posizione differente per il proprietario dei cavalli che si trova ancora in questura per essere ascoltato.

Tra le accuse contestate al gruppo, c’è oltre alle corse clandestine di cavallianche le scommesse clandestine su competizioni sportive non autorizzate e il maltrattamento di animali.

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche denaro contante.

Dichiarazione del Sindaco di Naro On. Maria Grazia Brandara:

“Un plauso alla Questura di Agrigento, alla Squadra Volanti e alla Polizia Stradale per l’operazione di contrasto alle gare clandestine di cavalli effettuata alle prime luci dell’alba in Contrada Ciccobriglio.

È importante e, direi anche, vitale l’attività di controllo e contrasto alle attività illecite in un territorio così esteso quale è quello del Comune di Naro”.