Un nuovo sito web per rilanciare il turismo a Racalmuto. Progettato dal Consorzio Turistico città di Racalmuto col supporto dell’amministazione comunale, il nuovo sito, raccoglie l’offerta del territorio a beneficio di visitatori e operatori del settore turistico. Obiettivi principali le bellezze artistiche e paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche del piccolo borgo ed il turismo culturale e sportivo. La piattaforma raccoglie le opportunità offerte dalla cittadina di Racalmuto in ambito di bellezze artistiche e paesaggistiche. Il suo compito sarà quello di veicolare l’immagine e le informazioni relative al territorio, supportando le strategie di marketing integrato.

“Vogliamo rafforzare il concetto di destinazione turistica, con particolare riferimento alla pluralità dei flussi turistici che si registrano a Racalmuto: da quello culturale legato all’imminente centanario dello scrittore Sciascia al turismo sportivo generato dall’autodromo, senza dimenticare di enfatizzare le bellezze naturali, le innumerevoli chiese, le fontane artistiche, gli artisti, le feste e i prodotti tipici. La sua realizzazione è stata guidata da un duplice intento – commenta Michelangelo Romano presidente del consorzio – da un lato lo sviluppo turistico del territorio, dall’altro la crescita delle attività e del tessuto socio-economico locale. La situazione sanitaria in graduale miglioramento fa ben sperare per il nuovo anno, conclude Romano. La primavera del 2021 potrà rappresentare un nuovo punto di partenza per lo sviluppo del turismo siciliano.

Il sito web è in continuo divenire, oltre alla versione web in inglese, 10 audio guide in italiano e in inglese sono già in registrazione e a breve verranno caricate sulla piattaforma. Nelle prossime settimane inoltre, davanti ai principali monumenti verranno installati dei pannelli descrittivi.