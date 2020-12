Agrigento, 27 milioni per il consolidamento del colle di San Gerlando

Buone notizie per la Cattedrale di Agrigento. È stato il Presidente della Regione Nello Musumeci a consegnare presso i locali del Genio Civile di Agrigento ilavori per il consolidamento del colle di San Gerlando.

Un’opera da 27 milioni di euro volta a mettere definitivamente in sicurezza il fragile costone soggetto a frana.

“Finalmente dopo un decennio, dichiara il presidente Nello Musumeci, restituiamo serenità alla comunità agrigentina, a quella dei credenti e a tutte le persone che tengono a cuore il patrimonio storico e architettonico della propria città. La cattedrale non è solo un luogo di culto, ma è anche la testimonianza della storia di questa straordinaria città. Fra mille intralci burocratici, in due anni siamo riusciti a fare quello che non si era fatto in dieci anni. Oggi finalmente consegniamo all’impresa tutta la documentazione per l’avvio del cantiere. ”

Lo scivolamento a valle del colle “San Gerlando” aveva causato effetti importanti sulla struttura che poggia su di esso, portando alla chiusura del monumento per otto anni fino al febbraio 2019, quando è stata riaperta ai fedeli.