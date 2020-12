Campobello di Licata, Conto di gestione

Parificazione del conto della gestione reso da “Equitalia sud”, “Equitalia centro” per la riscossione per la provincia di Firenze e “Equitalia nord” per la riscossione della provincia di Como. La determina comunale è stata firmata dall’area finanziaria, la quale ha determinato anche la fornitura di piante decorative in vaso “Stelle di Natale” e stelline natalizie. La fornitura è stata affidata alla ditta “Azienda Di Liberto Claudio”, per 1.200 euro.

Giovanni Blanda