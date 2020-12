Favara, premio “Ignazio Buttitta”: ecco i vincitori

Il Premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta” promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, non si ferma con l’emergenza Covid-19.

“A causa delle ristrettezze legate ai vari DPCM non abbiamo potuto programmare l’intensa settimana di incontri, dibattiti, mostre, convegni, gemellaggi culturali, teatro e musica che per due decenni hanno caratterizzato il nostro Premio – dichiara la presidente Lina Urso Gucciardino – per la XXII edizione, infatti, è stato confermato solo il concorso letterario che ha avuto, comunque, un enorme successo se si considera che sono arrivati oltre 500 elaborati per le varie sezioni del premio dedicato al grande poeta siciliano Ignazio Buttitta”.

Un gran lavoro per le Giurie che hanno esaminato le opere ed assegnato il Premio nelle varie sezioni. Per il settore Poesie: Bice Lombardi, Enrichetta Maltese, Margherita Trupiano, Enzo Argento, Anna Savarino. Pr la sezione Cunti: Franca Vitello, Nancy Mannino, Graziella Vullo, Giovanni Celauro. Per il settore Libri: Antonio Patti, Giuseppe Piscopo, Daniela Spalanca, Giada Attanasio.

Ecco i Vincitori Premio Arte e Cultura Siciliana “I. Buttitta” 2020

Sezione Poesia: 1° Classificato: “Cori e menti” di Licata Melina; 2° “Trizzi di Jorna” di Elena Musso; 3° exaequo: “U surfararu” di Maria Rosa Vicari e “Mammuzza mia” di Lucia Milia. Segnalate: “L’ultimu ventu” di Carmelo Modica; “Spini santi” di Valeria Salvo e “Amuri ri rariggia” di Gioacchino Di Giovanni .

Sezione Cunti: 1° Premio: “U diavulu e Serafinu” di G. Palumbo Piccionello; 2° “Spuntica” di Antonio Famà; 3° “E dominediu criò lu suli” di Gioacchino Di Giovanni.

Sezione Libri di Poesia in siciliano: 1° Premio: “Chiantu di Chiarìa” di Carmelo Modica; 2° “A Vinirazioni di Sammastianu” di Giovanni Grasso.

Sezione Libri di Poesia in italiano: 1° Premio: “Oltre gli ancoraggi abituali” di Francesco Setticasi; 2° “Canzoniere per amanti in fuga” di Giovanna Enrica Costanzino.

Sezione Saggi antropologici: 1° Premio: “Da Milocca a Milena” di Sam Migliore – Margaret Dorazio Migliore Vincenzo C. Ingrascì; 2° “Se la memoria si fa storia” di Pippo Bufardeci.

Sezione Narrativa: 1° Premio exaequo : “Sigarette alla menta” di Nuccio Vara; “Affinità negate” di Silvano Messina; 2° “Tonino” di Giovanni Volpe.

Sezione Saggi storici: 1° Premio exaequo: “Luigi Sturzo, antagonista di Mussolini” di Gerlando Lentini; “Tra storia e finzione” di Camilla Maria Cederna; 2° “La commedia dell’Arte e le sue maschere: lo strano caso di Giufà” di Marilisa Pendino; 3° “Fuoco sul ghiaccio. Dall’inverno all’inferno” di Santina Paradiso.

Sezione Saggi letterari: 1° Premio: “Luigi Pirandello. I romanzi, i miti” di Federico Guastella.

Sezione Giornalismo e Comunicazione: 1° Premio: “Fake News – Manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale” di Francesco Pira e Raimondo Moncada

Premio Giovani Sezione Poesia:

1° Premio: A tempu di lu covid di Luca Salvaggio 4° B Ist. Ambrosini Favara

2° Premio: Currica l’annu dumilavinti di Sticone Diego 3°B Ist. Ambrosini Favara

1° Premio: Zappuddruni di Sorce Gemma classe 4°F Liceo M.L. King

2° Premio: U zi Pippinu di Insalaco Noemi 1°B M.L.King

1° Premio: U paisi classe 3°D IPIA Marconi

2° Premio: A poesia classe 4°D IPIA Marconi

1° Premio: Me nanna di Lara Simone 5°C I.C. Falcone -Borsellino

2° Premio: Minestra d’affettu di Elison Simone 5°C I.C. Falcone -Borsellino

1° Premio: Flagellu di l’umanità di Salvatore Cristian Cancilla 1°B I.C. Bers.Urso -Mendola

2° Premio: L’aulivu di Pitanza Giuseppe 1°C I.C.Bers.Urso Mendola

1° Premio: vo’jucari? Classe 2°A I.C.Esseneto

2° Premio: Un nimicu nicu nicu Classe 2°B I.C.Esseneto

1° Premio: L’acqua è speciali e comu tali un s’ava spardari Alaimo Alessia Carmelina I.C. Brancati

Sezione Cunti:

1° Premio: Nuvole classe 3°E I.C. Sperone-Pertini Palermo

Ai vincitori di ogni sezione verrà recapitata la comunicazione ufficiale del riconoscimento.