Moda uomo: i migliori profumi uomo di Versace

Nel campo della moda maschile c’è un brand che risulta essere la stella polare di qualsiasi appassionato. Stiamo ovviamente parlando di Versace, brand nato grazie al genio di Gianni Versace. Nato nel 1946, sin da piccolo iniziò a prendere dimestichezza con tessuti, aghi e spilli nell’atelier della madre e in pochi anni riuscì a fondare un brand, Versace appunto, che ancora oggi detta moda in tutto il mondo grazie agli splendidi abiti che hanno segnato la storia del XX e XXI secolo.

Gianni Versace imparò tutto dalla madre poi, a 25 anni, decise di andare a Milano per tentare il grande salto. Iniziò a conoscere personaggi e aziende del settore e nel 1976 fondò, insieme al fratello Santo, il brand che tutti conosciamo.

La prima sfilata Versace fu a marzo del 1978 e sin da subito riscosse un successo clamoroso. Con abiti audaci, anticonformisti e inediti Gianni Versace riuscì a cambiare per sempre gli stili dell’epoca lanciandosi nell’olimpo della moda e dando inizio a uno dei brand più apprezzati di sempre. Col tempo il brand si è dedicato alla realizzazione di fragranze ed il comparto Versace profumo ha ottenuto un successo davvero clamoroso nel corso degli anni.

I profumi

Sono diversi i profumi di questo marchio che hanno fatto la storia. Basti pensare alla fragranza Versace Eros. Si tratta di una fragranza del 2012 creata da Aurelien Guichard, il naso dietro alla versione femminile di Gucci Guilty e Ferragamo Uomo.

Il nome, oltre che un richiamo alla seduzione e alla passionalità, è anche un riferimento alla mitologia greca (Eros era il Dio dell’Amore) a cui Versace si ispira spesso.

Quella che ci aspettiamo è dunque una fragranza calda, divinamente seducente e capace di sprigionare passione. Eros di Versace è composto in apertura da Mela, Menta e Limone. Fra le note centrali troviamo Fava Tonka, Geranio ed Ambroxan (un composto sintetico).

Sul fondo, Vaniglia, Vetiver e Note Legnose. Mela e menta sono sicuramente la combo caratterizzante del profumo di Versace: insieme donano alla fragranza freschezza e brio dall’apertura al drydown. Da non dimenticare il profumo Versace Man Eau Fraiche. Si tratta di un concentrato di eleganza fresca, seducente e maschile che Versace dedica all’uomo moderno, carismatico e sicuro di sé.

Profumo dalla seduzione fresca e maschile, Eau Fraîche rivela un nuovo volto della fragranza Versace Man, lanciata nel 2003. Blu turchese, pieno di giochi di luce, è forse la versione più riuscita del profumo: un cocktail aromatico che unisce sapori fruttati (il limone bianco e carambola) a note mediterranee e boisé (foglie di cedro, sicomoro, muschio e ambra). Il flacone turchese ghiacciato riprende le linee forti di Versace Man e una serie di V sono incise in tutti i lati.

Chiudiamo con Versace Dreamer, un profumo creato nel 1996 per un uomo dall’animo romantico, un moderno sognatore. La fragranza si apre con note dolci per terminare con una scia calda e aromatica. Le note di testa, aromatiche e fruttate, sono Lavanda, Salvia e Mandarino; nel cuore un bouquet floreale composto da Garofano, Geranio e Rosa unito alle note virili del Tabacco; il fondo è legnoso con Vetiver, Cedro, Abete e fava Tonka.