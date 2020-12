Muore dopo lite col vicino di casa, il medico legale: “Fu arresto cardio-circolatorio”

La morte di un 64enne agrigentino deceduto lo scorso luglio nel quartiere del campo sportivo, sarebbe avvenuta per un arresto cardio-circolatorio e non per le lievi lesioni riscontrate sul cadavere che nulla avrebbero a che vedere con le cause della morte. Lo mette nero su bianco il medico legale incaricato dal sostituto procuratore Chiara Bisso nell’ambito dell’inchiesta che vede indagatoun uomo di 66 anni, vicino di casa della vittima.

La vicenda risale allo scorso 14 lugli quando i poliziotti sono intervenuti in seguito ad una lite condominiale nel quartiere del campo sportivo, ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe avuto un alterco con un condomino per futili motivi: sembrerebbe l’errore del postino nel confondere le cassette della posta. Poi la lite con toni aspri e subito dopo il malore.