OPI: incontro interlocutorio presso la direzione generale dell’ASP di Agrigento

Si è tenuto un incontro interlocutorio presso la direzione generale dell’ASP di Agrigento tra l’OPI di Agrigento, con una delegazione composta dal suo Presidente Dott. Salvatore Occhipinti, dal suo Vice Dott. Salvino Montaperto, dal segretario Dott. Salvatore Pantalena, e il Direttore dell’ASP Dott. Mario Zappia.

L’incontro, richiesto dall’OPI ma auspicato anche dal direttore Zappia, è servito sia per analizzare alcune questioni del momento che per fare un’analisi dei bisogni e porre delle attenzioni particolari in ordine alle esigenze che gli infermieri hanno evidenziato. Il presidente Occhipinti ha fortemente evidenziato, tra le priorità, l’importanza della rideterminazione della dotazione organica, al fine di garantire i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) attraverso l’implementazione della presenza del personale Infermieristico e del personale di supporto O.S.S. che, rispetto agli AUSOSA, posseggono competenze che meglio si conciliano con il lavoro dell’infermiere.

Attenzione particolare è stata posta dalla delegazione al fine di integrare, qualora non fosse già posta in essere nella nuova dotazione organica di prossima emanazione, la figura dell’Infermiere pediatrico, professionista con competenze specifiche da utilizzare nelle aree materno-infantile. Infine è stata data disponibilità da parte dell’OPI per eventuali screening anti Covid a mezzo di tamponi antigenici rapidi rivolti alla popolazione su base volontaria.

Il Direttore Zappia si è reso disponibile ad affrontare tutti gli argomenti trattati e soprattutto a concretizzarli come è nelle abitudini della sua azione da quando si è insediato alla guida dell’ASP di Agrigento. Inoltre, sempre su sollecitazione del Presidente Occhipinti, che ha posto la questione della presenza degli infermieri nei tavoli tecnici sia consultivi che decisionali, fino ad oggi non attenzionata, il Direttore Zappia ha voluto rassicurare la delegazione che le sue esperienze di gestione hanno sempre previsto la compartecipazione ai tavoli di tutti gli attori coinvolti nel sistema salute, al fine di determinare scelte sempre più confacenti con la buona amministrazione.

In conclusione l’OPI ha raccolto l’invito del Direttore Zappia ad avanzare idee, proposte e progetti soprattutto per implementare la sanità territoriale e assicurare ad ampie fasce della popolazione anche un’attività socio-sanitaria domiciliare dove sicuramente gli infermieri possono avere un ruolo fondamentale.