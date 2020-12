Personale Protezione Civile sia distribuito nelle province per emergenza covid

“Nonostante il reclutamento ad opera della Protezione civile nazionale di 1500 unità di personale per il contact tracing e per il rafforzamento della medicina territoriale, con un bando del 24 ottobre scorso, ad oggi la contrattualizzazione delle figure inserite in graduatoria non ha riguardato le province minori della Sicilia. Faccio appello all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, affinché la destinazione del nuovo personale coinvolga tutti i territori siciliani. A fronte di chiamate già effettuate per le province di Palermo e Catania, tutte le altre province non hanno potuto contare di un solo medico, operatore, infermiere in più negli ospedali territoriali per gestire l’emergenza Covid-19. Riteniamo che il personale selezionato vada distribuito in tutto il territorio della Sicilia, poiché proprio nelle province minori insistono presidi sanitari che stanno affrontando con enorme difficoltà la pandemia, proprio a causa delle limitazioni di personale”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

