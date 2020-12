Prende a bottigliate passante che non denuncia: assolto

Il gup del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha disposto l’assoluzione nei confronti di un originario della Romania, finito a processo con l’accusa di lesioni personali. L’imputato avrebbe aggredito colpendo con una bottiglia un passante.

Quest’ultimo, però, non avrebbe mai denunciato l’episodio. Proprio per questo motivo, in assenza di querela, il giudice ha disposto l’assoluzione. L’accusa chiedeva la condanna a sei mesi. L’imputato è difeso dall’avvocato Teresa Balsamo.