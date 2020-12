Ravanusa, cocaina già confezionata: obbligo dimora per 52enne

Obbligo di dimora nel comune di Ravanusa per il 52enne arrestato negli scorsi giorni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo ha disposto il gip del Tribunale di Agrigento che ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri di Ravanusa, insieme ai militari della Compagnia di Licata, in possesso di quasi venti grammi di cocaina già suddivise in dose pronte per essere spacciate.