Screening a Canicattì, 26 positivi nella popolazione scolastica al test rapido: si attende il molecolare

Si è conclusa la due giorni di screening anticovid che ha coinvolto gli studenti che frequentano le scuole del primo ciclo della Città di Canicattì, unitamente a docenti, personale e rispettivi familiari e tanti cittadini che si sono sottoposti volontariamente al test rapido. I tamponi processati nelle giornate di venerdì e sabato sono stati complessivamente 1098. Di questi 26 hanno esito positivo o dubbio per cui si è proceduto ad eseguire il tampone molecolare che sarà processato nelle prossime ore.

“Colgo l’occasione per ribadire un grande e doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita dell’iniziativa dal personale sanitario, medici e paramedici, alla Protezione Civile Comunale, volontari Associazione Vigili del Fuoco in congedo, Polizia Municipale e Assessori comunali. ” ha dichiarato il sindaco Ettore Di Ventura.