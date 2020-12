Assembramenti a San Leone: interviene la Polizia

Domenica di Santa Lucia movimentata a San Leone dove migliaia di persone si sono ritrovate per trascorrere il weekend. Tanta la gente in strada e nei locali aperti al pubblico fino alle 18.

In uno di questi è dovuta intervenire anche la polizia, impegnata nei controllo di routine proprio per verificare il rispetto delle norme anti-covid. Gli agenti hanno trovato tante persone che faticavano a mantenere il distanziamento creando non pochi assembramenti. Una scena già vista anche nel recente passato.